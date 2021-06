Not und Elend waren nicht nur 1946 groß

Walldürn. Ins Leben gerufen wurde die zwischenzeitlich traditionelle Wallfahrt der Heimatvertriebenen mit dem in diesem Jahr „75. Wallfahrtstag der Heimatvertriebenen“ am vierten Wallfahrtssonntag der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit „Zum Heiligen Blut in Walldürn“ durch die Ackermann-Gemeinde der Erzdiözese Freiburg im Jahr 1946.

AdUnit urban-intext1

Feierliches Pontifikalamt

Anlässlich dieser 75. Jubiläumswallfahrt der Heimatvertriebenen fand am Sonntagvormittag ein feierliches Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Peter Birkhofer aus Freiburg in der Walldürner Wallfahrtsbasilika statt (siehe weiteren Bericht), dem sich danach eine Glaubenskundgebung in der Basilika anschloss, bei der ursprünglich der Minister für Kultur a. D., Daniel Hermann aus Tschechien die Jubiläumsansprache halten wollte, der aber aufgrund der Corona-Pandemie in Tschechien keine Einreisegenehmigung nach Deutschland erhielt und deshalb absagen musste. Für ihn sprang deshalb nun kurzfristig der Leiter des Hauptamts der Stadt Walldürn, Helmut Hotzy, als Ansprechpartner der Stadt Walldürn für die Ackermanngemeinde der Erzdiözese Freiburg als Festredner ein.

Hauptamtsleiter Helmut Hotzy hielt die Festansprache. © Bernd Stieglmeier

Wie dieser zu Beginn seiner Ansprache hervorhob, wolle er anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Wallfahrt der Heimatvertriebenen in Walldürn allen Anwesenden als Hauptamtsleiter der Stadt Walldürn und Beauftragter der Ackermann-Gemeinde einen kurzen Rückblick auf die wesentlichen Ereignisse geben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg seien etwa 14 Millionen Deutsche aus den Ostgebieten des Reiches, aus dem Sudetenland und weiteren Gebieten vertrieben worden. Für den damaligen Landkreis Buchen sei in der Klinge Seckach ein Aufnahmelager eingerichtet worden, von wo die Heimatvertriebenen auf die einzelnen Gemeinden verteilt worden seien.

AdUnit urban-intext2

Auch seine Eltern seien 1946 aus Südmähren über Seckach nach Walldürn gekommen. Im Dezember 1946 sei die Bevölkerung Walldürns durch die Heimatvertriebenen von 4455 auf 5877 Personen angestiegen, was einen Anteil der Neubürger von fast 25 Prozent ausgemacht habe.

Wohnungsnot und Spannungen

Damals habe große Wohnungsnot geherrscht und durch die Einquartierungen oftmals auch Spannungen im Zusammenleben auf engstem Raum zwischen Einheimischen und Vertriebenen gegeben. Neben der Wohnraumbeschaffung habe die Ernährung der Bevölkerung eine weitere Herausforderung dargestellt.

AdUnit urban-intext3

Im Übrigen habe es an Kleidung, Hausrat und allem Nötigen für den Alltag gefehlt. Schlimmer noch als die materiellen Entbehrungen sei jedoch das psychische Leid der Vertriebenen, bedingt durch den Verlust von Heimat und Besitz, durch das Fehlen der vertrauten Umgebung, der Freunde und Nachbarn sowie die Ungewissheit über die weitere Zukunft gewesen. Nur, wer das selbst erlebt habe, könne ermessen, welches Leid über die Menschen von damals gekommen sei. Fast jede Familie habe auch Todesopfer durch Krieg und Vertreibung zu beklagen gehabt.

AdUnit urban-intext4

Die Ackermann-Gemeinde der Erzdiözese sei formell 1949 gegründet worden und engagiere sich segensreich für Integration, Versöhnung und Dialog mit Tschechien und den Völkern Ostmitteleuropas. Der lang anhaltende begeisterte Schlussapplaus dokumentierte noch einmal eindrucksvoll, wie gut diese Ansprache bei allen Heimatvertriebenen ankam. ds