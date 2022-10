Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Nightgroove“ in Walldürn - Live-Musik begeisterte Gäste aus nah und fern, die aber nicht so zahlreich in die Wallfahrtsstadt strömten wie in den Vorjahren "Nightgroove" in Walldürn: Neun Bands heizten Fans kräftig ein

Auch beim siebten Walldürner „Nightgroove“ konnte sich das abwechslungsreiche Livemusik-Programm sehen und natürlich vor allem auch hören lassen. © Bernd Stieglmeier