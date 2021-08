„Nicht nur Schatten, auch viel Licht“

Walldürn. Die Entwicklung in Afghanistan nahm beim feierlichen Gelöbnis in der Nibelungenkaserne am Donnerstag breiten Raum in der Rede von Landrat Dr. Achim Brötel ein. Er fand klare Worte – und dürfte damit manchem Soldaten aus der Seele gesprochen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sei ihm noch nie so schwergefallen ist, bei einem feierlichen Gelöbnis der Bundeswehr zu sprechen wie heute, so der Landrat. Die Bilder aus Afghanistan wühlten emotional alle auf und er könne verstehen, wenn sich gerade Soldatinnen und Soldaten, die dort unter höchster Gefahr für sich selbst und andere Dienst getan haben, jetzt ganz offen die Sinnfrage stellen.

„Warum haben 59 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und insgesamt sogar mehr als 3000 Soldatinnen und Soldaten aus der gesamten westlichen Welt in diesem Einsatz ihr Leben lassen müssen, wenn am Ende dann doch alles für die Katz war? Warum haben sich Geheimdienste und Regierungen derart an der Nase herumführen lassen, um dann schließlich nicht nur eine fatale Fehlentscheidung zu treffen, sondern sich offenbar auch noch im Gestrüpp interner Zuständigkeitsfragen zu verheddern, anstatt wenigstens den eigenen Leuten und ihren loyalen Unterstützungskräften vor Ort konsequent zu helfen?“

Fragen, die bewegen

Das seien Fragen, die in diesen Tagen viele Menschen im Land bewegten, ihn auch. Und zu den Soldaten: „Ich bin aber sicher: Sie alle noch sehr viel mehr.“ Die Rekruten seien angetreten, um zu geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Nur: Kann man das in der aktuellen Situation eigentlich überhaupt noch guten Gewissens tun?“ Für ihn gebe es darauf eine ganz klare Antwort an die Soldaten: „Das kann man nicht nur guten Gewissens tun, sondern das muss man sogar tun, und zwar jetzt erst recht.“

Der militärische Einsatz des Westens in Afghanistan sei beendet, und die Art und Weise, wie das geschehen ist, sei für alle Beteiligten sicher kein Ruhmesblatt. „Trotzdem waren die 20 Jahre dort aber nicht umsonst. Die Machtergreifung der Taliban ist zwar ein herber Rückschlag. Sie kann den Blick darauf aber nicht verstellen, dass es ohne den Westen in Afghanistan schon sehr viel früher zu noch chaotischeren Zuständen gekommen wäre.“

„Maximal ernüchternd“

Dass jetzt der Terror regiert, sei im Ergebnis maximal ernüchternd, könne aber nicht verleugnen, was durch die Unterstützung der Bundeswehr und ihrer Verbündeten in den letzten Jahren dort alles an Gutem geleistet worden sei.

„Jeder Schatten ist immer zugleich auch ein Wegweiser zum Licht. Und es gab dank der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nicht nur Schatten in Afghanistan, sondern eben auch sehr viel Licht. Bei allem Schmerz, bei allem Frust, vielleicht auch bei aller Wut, die manche momentan empfinden, dürfen wir das deshalb nicht vergessen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3