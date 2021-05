Neues Leben im alten Gemeindehaus

Das ehemalige Haus der evangelischen Kirchengemeinde in Rippberg soll die zentrale Anlaufstelle für das Modellprojekt „Schmetterlingsdorf“ werden. Am Donnerstag schauten sich Mitglieder des Ortschaftsrates an und in dem Gebäude um.

Rippberg. Die Gemeinde hat sich auf den Weg gemacht, um ein Schmetterlingsdorf zu werden. Gemeinsam etwas für Flora und Fauna tun – das ist das Ziel des Projekts „Schmetterlingsdorf Rippberg“. Bis Ende 2022 läuft das Modellprojekt. Bis dahin stehen eine Reihe von Vorhaben auf dem Programm. „Mit vielen Ideen und unter Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger sowie aller Vereine und Gruppen im Ort, wollen wir das fördern, was uns in Rippberg und um Rippberg herum so am Herzen liegt: unser Dorf und die Menschen, die hier verwurzelt sind, samt der vielfältigen Natur im Ort und um Rippberg herum“, so Projektleiter Engelbert Kötter.

Eine zentrale Rolle in dem Konzept spielt die ehemalige evangelische Kirche. Die soll zu einem Informationszentrum und einer Anlaufstelle werden. „Dort können in der Projektphase Vorträge, Ausstellungen oder Veranstaltungen stattfinden, sagten Kötter und Ortsvorsteher Wolfgang Stich im Gespräch mit den FN. „Das Haus leer stehenzulassen, das ist einfach zu schade. So findet es eine gute Verwendung.“

Weiteres Vorgehen besprochen

Am Donnerstag haben sich die Ratsmitglieder vor Ort getroffen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Am Mittwoch in der kommenden Woche will man sich an die Außenanlagen des Areals machen, um die auf Vordermann zu bringen.

Dann gibt es auch wieder eine Saatgutausgabe. Das ist ein Teil des Projekts, an Interessenten werden Blühmischungen ausgegeben. Jeder hat so die Möglichkeit, auf seinem Grundstück etwas für Insekten zu tun. Acht verschiedene Mischungen sind kostenlos im Angebot, da ist für jeden etwas dabei. Etwa „Veitshöchheimer Bienenweide“, „Wildblumen und Kräuterwiese“, „Insektenwiese“ oder, passend zum Projekt – „Schmetterlingsparadies“.

Im Mai 2020 hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz den Ideenwettbewerb „Gemeinsam:schaffen“ ins Leben gerufen. Zivilgesellschaftliche Initiativen und Unternehmen konnten sich bewerben, die sich für das soziale Miteinander und gesellschaftliche Werte im Ländlichen Raum einsetzen. Rippberg hat sich beworben, das Konzept überzeugte und jetzt ist die Gemeinde ein „Schmetterlingsdorf.“

Damit hat jeder im Ort jetzt die Möglichkeit ein Projekt umzusetzen, dass die Vielfalt von Flora und Fauna in Rippberg fördert, ausweitet, zukunftssicherer macht. Ziel ist Biodiversität. Der Blick richtet sich dabei auf die Tier- und Pflanzenwelt in und um Rippberg.

Und Gemeinschaft ist ein weiteres großes Thema, das über dem Projekt steht. „Gemeinsam etwas tun, gemeinsam etwas schaffen, ein gemeinsames Ziel haben“, sagte Kötter.