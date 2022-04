Neues Kundenforum eröffnet Neues Kundenforum: Die FN bleiben mitten in Walldürn

Die Fränkischen Nachrichten beraten ihre Kunden in Walldürn ab sofort an einem neuen Standort. In den Räumen des Schreibwarenladens von „Gehrig Travel“ in der Friedrich-Ebert-Straße 7 befindet sich das neue FN-Kundenforum.