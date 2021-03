Walldürn. Zur ersten Vorstandssitzung im Superwahljahr 2021 begrüßte der JU-Vorsitzende, David Schiffmacher, nicht nur den Vorstand, sondern auch den JU- Kreisvorsitzenden Dominik Kircher und den CDU Stadtverbandsvorsitzenden Fabian Berger.

AdUnit urban-intext1

Nach Schiffmachers kurzen Begrüßung und dem Rückblick auf das abgelaufene Jahr berichtete Dominik Kircher über die Aktivitäten und Planungen von Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Hier wies er vor allem auf die digitalen Events der JU hin, sei es der digitale Landestag oder die Late-Show Mission 2021. „Wir waren schon immer gut digital aufgestellt, aber die aktuelle Situation hat uns noch weiter nach vorne gebracht“, resümierte er die Entwicklung des letzten Jahres.

Aber auch vor Ort läuft einiges, digital und wenn es wieder möglich ist auch in Präsenz. So unterstützt die JU Walldürn natürlich auch vor Ort die Kreiskampagne „Unser Minister für das Land“ aktiv. „Mit Peter Hauk haben wir einen erfahrenen und gut vernetzten Politiker in Stuttgart, der sich seit Jahren erfolgreich für unsere Heimat einsetzt, das soll auch so bleiben“ unterstrich Schiffmacher die Aktivitäten.

„Bei dem neuen digitalen Format, 7 Tage 7 Fragen, werden wir mit unserem Minister den Auftakt machen“ so der Vorsitzende. „In kurzen Videos werden wir Fragen zu den Themen stellen, die die Bürger beschäftigen und über unsere Social-Media-Kanäle veröffentlichen“, so Marcel Ditrich. „Politische Fragestellungen sollen durch klare und kurze Antworten beantwortet werden“.

AdUnit urban-intext2

Zum Abschluss einer Sitzung, die von Planung und organisatorischen Themen geprägt war, bedankte sich der CDU-Stadtverbandsvorsitzende für das Engagement der Jungen Union. „Ich bin froh, dass es in Walldürn eine so aktive JU gibt“ so Berger. „Egal ob Veranstaltung, inhaltliche Diskussion oder den Wahlkampf, ohne die JU würde etwas wichtiges fehlen“.