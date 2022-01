Neues Design

Odenwald-Tauber. Nach neuem Logo und druckfrischer Imagebroschüre präsentieren sich die sieben regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg, kurz „Sieben im Süden“, nun auch im Internet in neuem Design. Dabei beschreitet die AG unter ihrem Vorsitzenden, dem Tuttlinger Landrat Stefan Bär, auch in diesem Medium neue Wege, weg vom Endkunden – hin zum Stakeholder-Marketing. Auf „sieben-im-sueden.de“ stellen die Freilichtmuseen aus Beuren, Gutach, Gottersdorf, Kürnbach, Neuhausen ob Eck, Wackershofen und Wolfegg ihre Entstehungsgeschichte, wissenswerte Fakten sowie die gemeinsame Arbeit in Form der kollektiven Aufgaben und Ausstellungen vor. Der fachliche Austausch und das gemeinschaftliche Zusammenwirken in zahlreichen Bereichen ist in dieser Weise einzigartig. Ihre Mission: Die kritische Betrachtung der Geschichte in den ländlichen Regionen Baden-Württembergs und die Stärkung ihres kulturellen Lebens. Die Bedeutsamkeit dieser Arbeit wird nun auf präzise und knappe Weise dargelegt.

