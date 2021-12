Zwischen der Hornbacher Straße und der Alten Amorbacher Straße sollen in den kommenden Jahren auf einer Fläche von rund 4,5 Hektar 49 Bauplätze erschlossen werden. Den Weg für die Aufstellung des Bebauungsplans „Neuer Wasen“ hat der Gemeinderat am Montag in der Sitzung in der Nibelungenhalle mit der Zustimmung zum Aufstellungsbeschluss grundsätzlich freigemacht.

Als nächster

...