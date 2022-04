Neue Waldkapelle soll Sankt Maria heißen

Neusass. Vor 40 Jahren äußerte der ehemalige Ortsvorsteher von Glashofen, Gerolzahn und Neusass Heinrich Hennig den Wunsch, einmal in der Kurve des Mühlweg neben den Golfplatz gelegen eine Kapelle zu bauen. Damals schon kaufte Hennig seinem Nachbarn das kleine Wiesengrundstück am Waldrand gelegen ab. Vorab war Hennig in der Region unterwegs, auf die Suche nach einer Kapelle die seinen Vorstellungen entsprach.

Nach 30 Besichtigungen der kleinen Kirchlein, fand er sie im Hohenlohekreis, in der Nähe des Kloster Schöntal im Jagsttal. Zurück in Neusass setzte sich Hennig mit seinem Freundeskreis zusammen und planten den Bau der Kapelle. Nachdem alle Planungen zum Bau fertig waren, hat er diese beim Bauamt der Stadt Walldürn eingereicht.

Mit einiger Zeit Verspätung – es musste noch der Abstand zum Wald abgeklärt werden – erteilte Bürgermeister Markus Günther in der vergangenen Woche beim Spatenstich die Baufreigabe. Ortsvorsteher Erich Bundschuh lobte Hennig für seine Initiative, hier auf der Gemarkung Neussass eine Kapelle bauen zu lassen. Zunächst dankte Heinrich Hennig Bürgermeister Günther, das man mit dem Vorhaben beginnen könne. Es sei im Vorfeld ein Gewaltakt gewesen, um das Problem mit der Entfernung zum Wald zu lösen.

Weiterer Höhepunkt

Bürgermeister Markus Günther betonte, dass die Kapelle ein weiterer neuer Höhepunkt neben dem Römer-Limespfad wird. Auch Pater Josef Bregula freute sich, der neuen Kapelle an diesem Nachmittag seinen Segen zu geben. Die Kapelle sei ein Ort der Stille für Pilger, Wanderer und für Menschen, die einmal inne gehen möchten. Unterstützt wird Hennig von seinem Freundeskreis: Fabian Berres übernimmt die Baggerarbeiten, Willy Gehrig den Unterbau sowie Pflasterarbeiten, Bildhauer Rainer Englert die Fenster und den Innenausbau sowie die Gestaltung, Zimmerei und Holzbau Erich Bundschuh das Fachwerk sowie Winfried Kister und Revierleiter Thomas Riemer die Bepflanzung rund um die Kapelle.

Das Baumaterial kommt vollständig aus der Region. Strom in der Kapelle erfolgt über Solar, sie hat im Innenraum 20 Sitzplätze für Besucher und wird Waldkapelle Sankt Maria heißen. Wenn alles planmäßig verläuft, soll sie im Herbst eingeweiht werden. hape