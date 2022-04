In Neusass - Ehemaliger Ortsvorsteher Heinrich Hennig baut kleine Kirche in der Kurve des Mühlwegs Neue Waldkapelle in Neusass soll Sankt Maria heißen

Bürgermeister Markus Günther (Mitte) erteilte dem Projekt „Kapelle“ von Heinrich Hennig (links) die Baufreigabe. © Joachim Hahner-Pestel