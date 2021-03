Walldürn. Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Walldürner Pfarrgemeinderats standen die Tagesordnungspunkte „Pastoral 2030“ sowie Informationen, unter anderem zur Erstkommunion und zur Wallfahrt. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter stellte ausführlich die Projektplanung für „Pastoral 2030“ vor und verschaffte einen Überblick über den Projektaufbau und den aktuellen Stand.

Lebendigen Glauben ermöglichen

AdUnit urban-intext1

Die Vorsitzende betonte, dass unabhängig von „Pastoral 2030“ die Aufgabe des Pfarrgemeinderats darin bestehe, Strukturen zu schaffen, um den Menschen den lebendigen Glauben auch in Zukunft möglich zu machen. Mit der neuen Gruppe für die Jugendgottesdienste, der Erstkommunionvorbereitung, dem neuen Wallfahrtskonzept und den vielen bereits bestehenden Angeboten sei man auf einem guten Weg.

Stadtpfarrer Pater Josef Bregula informierte anschließend zunächst darüber, dass die Gottesdienste in Gerolzahn, Gottersdorf, Kinderheim und Geriatrie momentan noch ausgesetzt sind.

Wie Moritz Hajek wissen ließ, besteht das Jugendgottesdienst-Team momentan aus acht Personen. Neuer Termin für einen Gottesdienst ist der 9. Mai. Neue Termine, und zwar für die Erstkommunion, hatte Gemeindereferent Adrian Ambiel im Gepäck. In Altheim und Rippberg findet die Erstkommunion am 18. Juli statt, in Walldürn am 24. und 25. Juli. Die Gruppenstunden sollen nach Ostern beginnen, sofern es möglich ist. Es sollen monatlich „Weg-Gottesdienste“ stattfinden, dafür werden jeweils Impulse an die Eltern versandt.

AdUnit urban-intext2

Pfarrgemeinderätin Heike Hefner als Sprecherin des Wallfahrtsausschusses gab einen Überblick über die Wallfahrt 2021: Es wird eine Wallfahrtssaison vom 11. April bis 17. Oktober geben, um die Pilgergruppen zu entzerren.

Sonderwallfahrten, wie die Motorradwallfahrt wird es im laufenden Jahr nicht geben. Für die reibungslose Durchführung werden mehr Ordner benötigt. Bis Anfang Mai können sich freiwillige Helfer im Pfarrbüro melden.

AdUnit urban-intext3

Eva-Maria Kötter wies darauf hin, dass der Förderverein Museum „Zeit(T)räume“ Interesse am Erwerb der Uhr der Bergkirche Rippberg signalisiert, der Stiftungsrat sich allerdings dagegen entschieden habe.