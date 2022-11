Neue Sicht auf das Tabu-Thema „Sterben und Tod“

Walldürn. Die Buchautorin Petra Frey war zu Gast in der Kapelle Maria Rast in Walldürn. Am Sonntag las sie mehrere Textpassagen und Auszüge aus ihrem ersten Buch „SterbeMund tut Wahrheit kund“ zum Tabu-Thema „Sterben und Tod“ vor. Musikalisch umrahmt wurde die Lesung von dem Schlagzeuglehrer und Musikpädagogikstudenten an der Universität Würzburg, Manuel Ehrlich, am Marimbafon.

Helmut Greulich, Vorsitzender des Fördervereins Odenwald Hospiz und zugleich Veranstalter der Lesung, begrüßte die nahezu 100 Zuhörer, die Buchautorin und deren musikalischen Begleiter und betonte, dass derjenige, der oft mit Sterbenden oder Schwerkranken zu tun habe, eine Menge über das Leben, die Liebe, die Menschen und auch sich selbst lerne.

Diese lehrreichen Momente blieben in der Regel im Dunkeln. Die Schweigepflicht sei ein hohes Gut der Hospizarbeit und vielfach der Grund, warum sich viele am Ende ihres Lebens noch einmal einer anderen Person schonungslos anvertrauen und dabei viel darüber vermitteln, was wirklich wichtig sei. Frey versuche nun die Lücke zu schließen, indem sie in ihrem Buch von ihren Erfahrungen berichtet.

Zwei persönliche Erlebnisse haben Frey vor zwölf Jahren den Weg zur Hospizbegleiterin einschlagen lassen – als schockierende Erfahrung der Tod ihres Vaters in einer Klinik, ohne eine Verabschiedung und der Tod ihrer Mutter, in einem Hospiz, mit einer liebevollen Verabschiedung von der ganzen Familie. Die dortigen Hospizbegleiterinnen hätten sie beeindruckt. Seitdem sei sie aktiv und schätzt ihre wertvolle Tätigkeit für den Hospizverein Ottobrunn und in der Münchener Klinik Harlaching. Der mitunter humorvolle Umgang mancher Sterbender mit dem Thema Tod habe sie motiviert, diese besonderen Erlebnisse aufzuschreiben und zu einem Buch zusammenzufügen.

In den vorgelesenen Textauszügen vermittelte sie wohl vielen Zuhörern eine neue Sicht auf die Tabu-Themen Sterben und Tod. Sie zeigt auf, wie man charmant, tiefgründig und zugleich stets respektvoll über die Begegnung mit schwerstkranken oder sterbenden Menschen sprechen und was man aus diesen Begebenheiten lernen kann. Sie berichtete kleine Erlebnisse teils mit Anekdoten, die mal rührend, mal aufwühlend oder einfach urkomisch waren – und damit verdeutlichten, dass am Ende des Lebens gelacht werden darf. Außerdem gab sie praktische Anregungen zum Umgang mit dem eigenen Ende, wie beispielsweise eine Patientenverfügung.

Die Autorin verdeutlichte mit ihrem Buch, wie wertvoll das Leben doch ist und wie wir Menschen alle lernen können, den Tod zu schätzen als das, was er ist: ein Teil des Lebens. Die erste Geschichte widmete Frey einer 90-jährigen Dame, die zu Hause im Sterben lag und sich im Gegensatz zum Rest ihrer Familie über die Begegnung mit der Hospizbegleiterin freute.

Die nächste Geschichte handelte von einer älteren Dame, die Frey gegenüber nach Jahrzehnten die Liebe ihres Lebens am Sterbebett beichtete – es sei nicht der Mann gewesen, sondern ihre Schwägerin Klara. Frey las auch die Geschichte über eine 50-Jährige vor, die zu Hause sterben durfte. „Bitte nicht im Wohnzimmer, das soll sauber bleiben“, äußerte damals deren Ehemann gegenüber der Hospizbegleiterin. Frey berichtete über eine Schauspiel-Diva, die ihren Tod regelrecht inszenierte, wie ihren Abtritt von der Bühne, eine selbst ernannte Feng-Shui-Expertin mit leichter Demenz, die vor ihrem Tod, verrät, ihren Mann nie geliebt zu haben und eine Frau, die der Krebs aus dem Leben gerissen habe, die ihre verpassten Chancen und unverwirklichten Träume bedauerte. Die letzte Geschichte von einem 80-jährigen Schreinermeister, der auf die Zahnfee wartete und zu seinen Kindern sagte: „Am Ende ist noch lange nicht Schluss mit lustig“, rundete die Lesung humorvoll ab.

Nach der Lesung, und den „Geschichten vom Tod, wie sie nur das Leben schreiben kann“, hatte jeder aus dem Publikum einen recht humorvollen, aber auch emotionalen Einblick in die vielseitige Hospizarbeit. Mit ihrem Fazit „Das Leben ist einzigartig und wertvoll, und deshalb soll man es auch genießen, viel lachen und sich freuen“, beendete Frey die Veranstaltung. ds