In zehn bis maximal 15 Minuten sollen ein Rettungswagen (RTW) und ein Notarzt spätestens vor Ort sein, um im Notfall Hilfe zu leisten. So sieht es das Rettungsdienstgesetz in Baden-Württemberg vor.

Diese Frist einzuhalten, ist landesweit ein Problem: In lediglich fünf von 35 Rettungsdienstbereichen gelingt das im Bereich der RTW. Im ersten Halbjahr 2022 wurde diese Hilfsfrist

...