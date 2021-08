Nach Hornbach gewandert

Walldürn/Hornbach. Zu einer zusätzlichen Wanderung am Freitag trafen sich 20 Mitglieder des OWK und Gäste zur Wanderung Richtung Hornbach. Auch diesmal wurden zwei Touren angeboten. Wanderführer Ralf Englert führte die Teilnehmer der Tour 1 über die Dr.-Heinrich-Köhler-Straße, das Heeschter Brückle, die Tongrube bei Hainstadt zum Pilgerkreuz am Seichterbach. Hier legte man eine kurze Verschnaufpause ein, im Anschluss ging es auf wunderbaren Waldwegen weiter Richtung Hornbach.

Die Tour 2, geführt von Anton Volkert, begann in Hornbach. Die Gruppe wanderte auf der Hornbacher Höhe durch das Waldstück Ehrlein und Oberhag, vorbei an der Eiermannskapelle. Leider folgten diesem Angebot nur vier Wanderer, was vermutlich der heißen Witterung zuzuschreiben war.

Mit der gemeinsamen Einkehr im Gasthaus „Lamm“ endete ein gelungener Wandertag.