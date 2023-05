Walldürn. „Wir freuen uns schon riesig darauf!“ Mit dieser Aussage lässt sich wohl die Stimmung an der Konrad-von-Dürn-Realschule (KvDRS) beschreiben. Am 30. Juni soll endlich die 6. Musische Nacht stattfinden und in diesem Rahmen das 60-jährige Bestehen der Walldürner Realschule gefeiert werden. Wer schon mal eine Musische Nacht der KvDRS miterlebte, weiß, dass es einfach Laune macht, in der idyllischen Atmosphäre rund um den Schulteich ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm zu genießen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schulgemeinschaft freut sich auf viele interessierte Gäste, denen die Schülerinnen und Schüler ihr Können und im Schuljahr Erarbeitetes präsentieren dürfen. Neben der Theater-AG wollen auch andere Klassen ein englisches Rollenspiel, Märchen oder ein kleines Musical präsentieren. Freuen dürfen sich die Gäste auch auf einen Piraten-Tanz, einen Flashmob und natürlich instrumentale Darbietungen von Gitarren-AG oder Bläsergruppe. Selbstverständlich wäre die Musische Nacht ohne Schülerchor und Eltern-Lehrer-Chor undenkbar. Kunstausstellungen und Präsentationen anderer im Unterricht entstandener Schüler-Arbeiten runden das vielfältige Programm ab, so dass ein „Marktplatz“-Charakter entsteht, bei dem man sich sein individuelles Programm des Abends selbst zusammenstellen kann.

Es ist ein besonderes Flairt, einfach durch Schulhaus, Atrium und Schulhof zu schlendern, sich von den verschiedenen Klassen in unterschiedliche Welten entführen zu lassen, um sich zwischendurch beim Elternbeirat zu stärken und gemütlich zusammen zu sitzen.

Insofern verspricht die Musische Nacht nicht nur kurzweilige Unterhaltung, sondern bietet auch gerade ehemaligen Schülern die Gelegenheit zu vielen netten Begegnungen und Treffen.