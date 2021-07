„Musikverein war immer präsent“

Altheim. Der Musikverein Altheim führte auch dieses Jahr seine Jahreshauptversammlung später als ursprünglich geplant durch. Martin Sans sagte nach der Begrüßung, die gewohnten Highlights konnten nicht verwirklicht werden, so versuchte man, das Beste aus der Situation zu machen. Balkonkonzerte wurden gegeben und verschiedene Musik-Video-Grüße erstellt. Außergewöhnliche Situationen bedürfen aber auch außergewöhnlicher Ideen. So entstand die Idee des Wanderkonzertes, nachdem das Proben unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt war. Von der Grundschule, über den Lindenberg, vorbei an Kapelle und Dorfplatz ging es zum Oberen Hellerweg. An jeder Station genossen die Zuhörer die Klänge des Musikvereins und konnten für einen Moment dem Alltag entfliehen.

Martin Sans lobte in seinem Bericht die fleißigen Probenbesucher, auch wenn die Proben nur eingeschränkt oder zeitweise gar nicht stattfinden konnten und deshalb kein Pokal im vereinsinternen Wettbewerb überreicht wurde. Bedauern äußerte der Vorsitzende darüber, dass der Verein, wie viele andere, litt unter der Pandemie, die Kameradschaftspflege war nur schwer möglich. Dennoch wurde auch viel Erfreuliches berichtet: Jakob Mohr und Tina Kappes starteten im September 2020 ihre Musikausbildung bei der Musikschule Walldürn und so wünschte Martin Sans viel Spaß und Erfolg an und mit ihren Instrumenten. Sein Dank galt in diesem Zusammenhang auch Jugenddirigentin Corinna Sans, die die Jungmusiker auf Auftritte und deren Leistungsabzeichen vorbereitet.

Gratulieren konnte er Leo Kappes, Paula Spiesberger und Paula Kappes zum bestandenen Jungmusiker-Leistungsabzeichen „Junior“, welches sie nach einer pandemie-bedingten Zwangspause, mit Erfolg ablegten. Kurz vor dem Jahreswechsel 2020/21 haben Michael Kappes und Alexander Kappes das Volksbank-Franken-Spendenprojekt „Viele schaffen mehr - Instrumente für die Jungmusiker“ initiiert. So kamen 5450 Euro zusammen. Eine Querflöte wurde bereits angeschafft, eine Posaune folgt in Kürze. Der Vorsitzende dankte den zahlreichen Helfern, Ideengebern und dem Vorstand, ohne die eine solche unvorstellbare Zeit nicht zu bewältigen sei.

Auch Dirigent Harald Killian zeigte sich äußerst zufrieden mit der Ausbildung der Jungmusiker und der damit einhergehenden Zusammenarbeit mit der Musikschule Walldürn.

Erfreut zeigte er sich zudem über den Erfolg des Wanderkonzertes. Sein abschließender Dank galt der Vorstandschaft und den Musikern, so zahlreich und motiviert die Proben zu besuchen und die möglichen Auftritte mitzugestalten.

Auch Jugenddirigentin Corinna Sans blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Derzeit befinden sich fünf Jungmusiker in Ausbildung. Für Leo Kappes, Paula Spiesberger und Paula Kappes war der Höhepunkt 2020 das Jungmusikerabzeichen, welches die drei im Rahmen der Jahreshauptversammlung überreicht bekamen.

Dass man sich auf diesen Lorbeeren jedoch nicht ausruht, zeigen die Motivation und Freude, auch bald mit der Vorbereitung auf das Leistungsabzeichen Bronze zu starten.

Armin Mechler bescheinigte Kassier Michael Kappes nach dessen Bericht eine einwandfreie Kassenführung, woran sich schließlich die Entlastung des Vorstands, beantragt durch Ortsvorsteher Hubert Mühling, anschloss, welche einstimmig erteilt wurde.

Ortsvorsteher Mühling lobte unter anderem die starke Vereinsführung und die hervorragende Jugendarbeit.

Außerdem zeigte er sich erfreut über die „Kreativität während der Corona-Zeit“, der Verein „war immer präsent und sorgte für Aufheiterung in der Bevölkerung“. dak