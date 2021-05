Musiker machten Bewohnern Freude

Walldürn/Götzingen. Inzwischen bereits weit über ein Jahr beeinträchtigt die Corona-Pandemie nachhaltig unseren Alltag und damit auch insbesondre das gesellschaftliche Leben. Aus dieser bitteren Erkenntnis heraus und aufgrund des Ausfalls praktisch aller sonst üblichen Events keimte beim Verein „Help! Sommermärchen-Team“ aus Götzingen und den mit ihm kooperierenden Bands die Vision, dann eben einfach „auf Reisen“ zu gehen.

Da die Mitbürger in Alters- und Pflegeheimen extrem durch die Einschränkungen betroffen wurden, kam man auf die Idee eines Besuches beim Odenwald-Hospiz in Walldürn.

Besondere Besuche

Diese Idee, den Menschen in dieser Einrichtung eine Freude zu bereiten, wurde von der Hospizleitung spontan begrüßt, und so kam es zu ganz besonderen Besuchen im „Odenwald-Hospiz“. Sehr angetan vom positiven Verlauf dieser Premiere unter Corona-Bedingungen zeigte sich Christine Lehner, die Geschäftsführerin des Hospizes, die erfreut das Echo auf die musikalische Umrahmung von Mutter- und Vatertag registrierte. Sie sah bei diesem außer-gewöhnlichen Ereignis die jungen Musiker, schon Monate lang ohne Einsatz, nicht minder aufgeregt und erwartungsvoll wie die Heimbewohner.

Am Muttertag traf man sich bei bestem Wetter im Garten des Hospizes, wo Theresa Kraus (Seckach) mit ihrer Harfe einen perfekten Auftakt präsentierte. Ihr folgte Alexa Graser aus (Altheim) mit ihrem Gitarren-Vortrag und danach sorgte Ralf Moll (Adelsheim) mit Sängerin Gabi für eine richtig unterhaltsame Stimmung. Und da waren alle ursprünglichen Bedenken wie weggewischt – für die Heimbewohner, ihre Gäste und das Personal war es ein emotionaler und sehr schöner unvergesslicher Nachmittag. Neben den kurzweiligen musikalischen Beiträgen erfreute das Help-Team alle Teilnehmer mit einem riesengroßen Obstkorb voller regionaler Köstlichkeiten sowie alle weiblichen Gäste und Mitarbeiter mit einem Blumengruß.

Rockige Lieder kamen an

Den Frühschoppen anlässlich des Vatertages startete im Hospiz-Garten das Gitarren-Duo der Band „Black Shuck“ (Walldürn). Es zeigte sich, dass rockige Lieder durchaus auch bei solcher Gelegenheit gerne angenommen werden. Mit Rock, Popp und auch Schlagern wartete anschließend unplugged im Duo die Band „Villa“ (Buchen) auf. Viel zu schnell verstrich die Zeit auch bei diesem erlebenswerten Nachmittag, den das Help-Team abrundete mit einem großen Vesperkorb bestückt mit leckeren regionalen Produkten sowie für alle männlichen Gäste mit einem Bier. Und mit herrlichem Wetter rundete Petrus dieses kleine und besondere Event perfekt ab. Mit dem Dank an alle an den beiden Auftritten beteiligten Musikanten für ihr Mitwirken und das Odenwald-Hospiz für die Gastfreundschaft beschloss Thilo Jaufmann, Vorsitzender des Vereins „Help Sommermärchen-Team“ und Organisator, diese ganz spezielle Aktion. Man habe damit Neuland betreten und die Erkenntnis gewonnen, dass mit dem Einsatz viel Freude bereitet wurde. Er unterstrich, dass man den Kontakt zum Odenwald-Hospiz gerne weiterpflegen will. jm