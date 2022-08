Musikalische Zeitreise

Miltenberg. Die Stadtkultur Miltenberg veranstaltet am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr, im Bürgersaal des Alten Rathauses ein Klavierkonzert mit dem Pianisten Alexander Huhn. Das Programm ist eine kleine Zeitreise vom Barock bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Dabei stehen virtuose Bearbeitungen unter anderem von J.S. Bachs Ciaconne, „Le tombeau de Couperin“ von Ravel und Strawinskys „Feuervogel“ auf dem Programm.

Die Bach-Bearbeitungen von Ferrucio Busoni sind sehr kunstvoll und ausdrucksstark und mehr als nur eine Bearbeitung. „Le tombeau de Couperin“ führt die Zuhörer in die Welt des Impressionismus und ist das einzige Stück auf dem Programm, für das die Klavierfassung vom Komponisten selbst stammt. Der „Feuervogel“ ist ein sehr sinnliches und farbenreiches Ballett von Igor Strawinsky, in dem zum Beispiel ein glänzender Feuervogel, ein Wunderbaum und ein Riesenei zu sehen sind. Guido Agosti schuf daraus eine sehr virtuose Klavierbearbeitung. Alexander Huhn war während seiner Schulzeit Klavierschüler bei Carl Werner Punzmann in Miltenberg und hat später sein Musikstudium in Würzburg, Wien und Paris mit Diplomen in Orgel, Klavier, Kirchenmusik und einem Master in Orgue interprétation abgeschlossen. Heute widmet er sich der Musik als Kantor in Amorbach, als Organist und Pianist. Karten gibt es in der Tourist-Information im Rathaus (09371/404119), online unter www.miltenberg.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Vorverkaufspreise: Erwachsene 15, ermäßigt zehn Euro.