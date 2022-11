Musikalische Reise der besonderen Art

Walldürn. Gut besucht war am Sonntagnachmittag in der Walldürner Basilika das zum Abschluss des Kirchenjahres dargebotene Konzert des Blechbläserquintetts „Just Brass“. Zu Gehör gebracht wurden dabei von Thomas Nitschke, Hubert Zwerber (beide Trompete), Hans-Peter Scheifele (Horn), Uwe Rennhofer (Posaune) und Norbert Waltert (Tuba) klassische Werke von Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach und Dimitri Shostakovitch, Musikstücke aus dem 20. Jahrhundert von Astor Piazolla und Leonard Cohen sowie Filmmusik.

Vor der Begrüßung durch Sven Geier, Kirchenmusiker und Organist der Wallfahrtsbasilika sowie guter Bekannter von „Just Brass“, eröffnete das Quintett den Reigen der elf Programmpunkte mit dem Titellied aus dem Film Rocky: „Gonna fly now“.

Anschließend machten die Musiker mit den drei Sätzen „Galliard La Battaglia“ (Die Schlacht), „Courant Dolorosa“ (Die Schmerzvolle) und „Canzon Bergamasque“ aus der „Battle Suite“ von Bill Conti in einem Arrangement von Geert de Vos einen Riesensprung zurück ins 17. Jahrhundert.

Zeitsprünge

Von dort ging die musikalische Reise in einem weiteren Zeitsprung wieder zurück ins 20. Jahrhundert, und zwar mit dem „Second Waltz“ von Dimitri Shostakovitsch in einem Arrangement von Steven Verhaert – ein Walzer, der aufgrund seiner Popularität und relativ leichten Spielbarkeit ein beliebtes Stück für Musizierende ist und der aus 200 Takten in für tanzbare Walzer typischem 3/4 -Takt in der Tonart c-Moll besteht.

Zurück ins Schottland des frühen Mittelalters ging es mit der Filmmusik aus „Braveheart“. Einen Wechsel vom 13. ins 18. Jahrhundert vollzog das Blechbläserquintett mit „Jesus bleibt meine Freude“, einer der bekanntesten Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach in einem Arrangement von Hans Zellner.

Das im Anschluss daran zu hörende „Oblivion“ von Astor Piazzolla in einem Arrangement von Steven Verhaert führte dann auf der musikalischen Zeitreise wieder zurück ins 20. Jahrhundert und in die Zeit des südamerikanischen „Tango nuevo“. Nicht enden wollender Beifall gab es für das „Hallelujah“ von Leonard Cohen – dargeboten in einem Arrangement Genghis Barbie. Ein Song mit immenser Kraft, der berührt.

Einfühlsam

Von Ennio Morricone, und bei diesem Konzert in einem Arrangement von Frank Bernaerts dargeboten, stammte „Gabriels Oboe“ aus dem aus dem Jahr 1996 stammenden Film „Mission“.

Vorletzter Beitrag war das aus dem 20. Jahrhundert stammende Lied des Komponisten Alfred Lauss-Linhard – „Ich hol vom Himmel dir die Sterne“, dargeboten in einem Arrangement von Rene Bauer.

Zugaben gewährt

Zum Abschluss des Konzerts erwartete die Besucher mit „Carrickfergus Traditional“ dann schließlich noch ein irisches Volkslied, das von einer verlorenen und unerreichbaren Liebe handelte und als wahre einfühlsame Ballade noch einmal jeden Zuhörer begeisterte.

Mit lang anhaltendem Schlussapplaus wurden die Ensemblemitglieder schließlich verabschiedet, jedoch nicht ohne zuvor noch die gewünschten Zugaben – zum einen die Ukrainische Nationalhymne und zum anderen das aus dem Erzgebirge stammende Volkslied „S’ist Feierabend“ – zum Besten gegeben zu haben.