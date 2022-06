Musik und Lebensfreude

Miltenberg. Entlang der idyllischen Mainpromenade wird vom 1. bis 3. Juli das Miltenberger MainFest gefeiert. Der Verein „Lebendiges Miltenberg“ konnte die Festmeile dank der Unterstützung zahlreicher Mitwirkender und Sponsoren wieder mit einem einladenden Programm und Angebot füllen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Festbetrieb startet am Freitagabend um18 Uhr unter dem Motto „Rhythmus & Kunst“ – „schlagkräftig“werden die neuen MainFest-Tonnen vorgestellt, die in einem Kreativprojekt der Berufsschule Miltenberg-Obernburg gestaltet wurden. Im Anschluss wird das Fest um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich durch Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert eröffnet. Mit Rock & Pop der 70er, 80er und 90er Jahre sorgt an diesem Abend am Flussforum die Old Wäbbel Band für Stimmung. Auf der Main-Bühne Polaris bieten „noGix“ in besonderem Ambiente Musikgenuss unplugged. Und am Lechner-Beach wird Party mitDJ DiMo gefeiert.

Buntes Programm

Am Samstag beginnt das MainFest um 11 Uhr und fast stündlich wechselt das Programm auf den beiden Bühnen: Tanz, Folklore, Schlager, Celtic Music, Rock, Pop, Blasmusik. Zahlreiche Vereine, Schulen, Musiker und Künstler bringen sich hier ein und gestalten besondere Bühnenmomente. Ein Höhepunkt auf dem Main wird an diesem Tag um 15 und 18 Uhr mit der MalibuWasserski-Show geboten. Entlang der Festmeile locken kulinarische Genüsse und viele Mitmach-Aktionen, zudem Kunsthandwerk, Ausstellungen und jede Menge Kinder-Spaß. Vom Parcours der verrückten Fahrräder über Bierkasten-Klettern bis hin zur grandiosen Aussicht vom Autokran - hier kommt keine Langeweile auf. Abends ist Party-Time mit „Spit!“ auf der Bühne am Flussforum und unplugged music mit der Band „Chocola“ auf der Main-Bühne Polaris angesagt. Am Lechner-Beach legt DJ DiMo wieder zur Party auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Bühne am Flussforum beginnt das Fest am Sonntag um 10.30 Uhr. Auch an diesem Tag erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Attraktionen auf den Bühnen und der Festmeile. Swing, Tango, Chorgesang, kreative Texte, Fun-Pop und Trommelrhythmen sind nur einige Glanzlichter an diesem Tag. Und das Malibu-Team zeigt weitere Höhepunkte in ihrer großen Wasserski-Show. Musikalisch lassen die „Miltenberger Keller Bänd“ und die Schülerband „Terikto“ das MainFest mit Rock und Pop bis gegen 19 Uhr ausklingen.

Zusätzliche Festparkplätze sind in der Bischoffstraße und auf dem Gelände „Alter Bahnhof“,Mainzer Straße, in Miltenberg ausgewiesen. Die Mainstraße ist ab Schwertfeger Tor aufgrund des MainFestes von Donnerstag 18 Uhr bis Montag 12 Uhr gesperrt, weitläufige Umfahrungen sind ausgeschildert.