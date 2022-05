Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundeswehr - Veränderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen / Dr. Björn-Christian Kleih: "Wir sehen uns als Streitkräftebasis" Munitionslager in Altheim und Materiallager in Hardheim in Betrieb genommen

Die Kehrtwende ist vollzogen: Sechs Jahre nach der Schließung sind das Munitionslager der Bundeswehr in Altheim und das Materiallager in Hardheim wieder in Betrieb genommen worden.