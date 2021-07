Mottotage bieten Abwechslung

Walldürn. Das städtische Urlaubsprogramm für Gäste und Daheimgebliebene „Wundervoller August“ startet zum Wochenende. Über den kompletten Monat kann man Walldürn und seine Ortsteile täglich aus den unterschiedlichsten Perspektiven erleben. Mit folgenden Mottotagen präsentiert sich die Veranstaltungsreihe: Sonntags „Geschichte mal anders“; montags: „Tierisches Dürn“; dienstags: „Dürmer Wandereldorado“ mit dem OWK, mittwochs: „Dürmer Zweiradglück“ mit dem TV Walldürn, donnerstags: „Hoch zu Ross -Planwagenfahrten mit dem Engelwirt“ und ab 17 Uhr „FEIERabend“ auf dem Schlossplatz, das Afterwork Event; freitags Dürmer „Höhe“flug – Ortsteilliebe, samstags: Dürmer Ecken, Winkel und Plätze - Stadtführungen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Auftaktveranstaltung bietet „Schokolade selbst gemacht“ im Freilandmuseum am 1. August um 14 Uhr etwas ganz Besonders. Mit frischen Kakaobohnen diese süße Versuchung selbst herstellen – wer wollte es nicht schon immer einmal versuchen. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenlos! Zum Wochenstart, am Montag, 2. August, dürfen kleine und große Interessierte am Beobachtungsgehege im Marsbachtal um 16 Uhr bei einer Fütterung der Tiere live dabei sein. Auch hierzu ist eine Anmeldung notwendig.

Wegen der Corona-Pandemie Anmeldung telefonisch unter 06282/67107 jeweils bis maximal eine Stunde vor der Veranstaltung. Die Anmeldungen werden ab sofort täglich, auch am Wochenende, von 10 bis 16 Uhr entgegengenommen.

Das Flugblatt „Wundervoller August – unser Sommerprogramm“ liegt in der Tourist- und Freizeitinformation, Bäckerein Leiblein, Müssig und Günter sowie in ausgewählten örtlichen Gastronomiebetrieben aus. Unter www.wallduern.de kann das Programm eingesehen und als pdf heruntergeladen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2