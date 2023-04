Mögliche Wolfssichtung im Landkreis Miltenberg

Miltenberg. In der Gemarkung Mönchberg wurde am Dienstag ein Video mit einem wolfsähnlichen Tier aufgenommen. Aufgrund der unzureichenden Qualität kann das Bayerische Landesamt für Umwelt weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich bei dem aufgenommenen Tier um einen Wolf handelt. Das Tier zeigt ein deutliches Fluchtverhalten, wie es bei Wildtieren typisch ist. Ein untypisches oder gar aggressives Verhalten ist nicht zu erkennen, so das Landratsamt Miltenberg in einer Mitteilung.

In allen Regionen Bayerns können jederzeit einzelne Wölfe zu- oder durchwandern. Vor allem junge Rüden wandern auf der Suche nach einem eigenen Territorium sehr weite Strecken von täglich 50 bis 70 Kilometern oder mehr. Standorttreue Tiere gibt es derzeit in neun Regionen.

Begegnungen zwischen Mensch und Wolf sind dennoch selten, da Wölfe dem Menschen üblicherweise ausweichen – meist noch bevor der Mensch den Wolf überhaupt wahrnimmt. Ein Wolf reagiert auf den Anblick von Menschen vorsichtig, aber er ergreift nicht immer sofort die Flucht. Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück.

Sollte es zu einer Begegnung kommen, gilt es grundsätzlich Ruhe zu bewahren und Abstand zu halten, dem Tier nicht zu folgen und nicht eilig wegzulaufen. Das Landratsamt gibt folgende Tipps zum Umgang mit Wildtieren:

Haben Sie Respekt vor dem Tier und folgen Sie ihm nicht.

Laufen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

Falls Sie einen Hund dabeihaben, sollten Sie diesen in jedem Fall anleinen und nahe bei sich behalten.

Wenn Ihnen das Wildtier zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar.

Füttern Sie niemals Wölfe oder andere Wildtiere, die Tiere lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen.

Informationen finden sich auf der Internetseite des Bayerischen Landesamt für Umwelt: Wildtiermanagement: Wolf - LfU Bayern. Seit dem erneuten Vorkommen von Wölfen in Bayern (2006) sowie im gesamten Bundesgebiet (1996) gab es deutschlandweit keinen Angriff auf Menschen durch Wölfe. Hinweise zu Wolf, Luchs und Bär kann man an das Bayerische Landesamt für Umwelt, Fachstelle Große Beutegreifer fachstelle-gb@lfu.bayern.de, melden. Hinweise zum Vorgehen bietet die Internetseite „Hinweise melden zu Wolf, Luchs oder Bär“. Informationen zum Schutz von Nutztieren vor Übergriffen durch den Wolf im Internetangebot der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft unter https://www.lfl.bayern.de/itz/herdenschutz/index.php.