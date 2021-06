Moderne Interpretation des Klassikers „Rotkäppchen“

Gottersdorf. Das mobile Kindertheater Odenwald ist am Sonntag, 27. Juni im Odenwälder Freilandmuseum zu Gast und spielt um 14 Uhr in der offenen Dreschhalle eine moderne Interpretation des Grimm’schen Märchenklassikers „Rotkäppchen“. Immer wieder aufs Neue überzeugen Tina und Josef Stier mit ihren frischen und feinfühlig an die heutige Zeit angepassten Versionen der Grimm’schen Märchen ohne den Kern der Geschichte aus den Augen zu verlieren. Dabei bringen sie nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Die Veranstaltung findet vorbehaltlich des Infektionsgeschehens im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Änderungen werden tagesaktuell auf der Website veröffentlicht.

Folgende Corona-Regeln sind vorgesehen: Eine Anmeldung telefonisch oder per E-Mail ist erwünscht aber nicht zwingend erforderlich. In und vor der Dreschhalle werden feste Sitzplätze vergeben. Bis zum Sitzplatz ist das Tragen einer medizinischen Maske nötig. Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr, der Biergarten von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Weitere Veranstaltungen sind geplant: Am Sonntag, 4. Juli, findet ein Freiluft-Konzert mit dem Vokalensemble „Auftakt“ unter der Leitung von Ute Ellenberger in reduzierter Besetzung und mit musikalischer Begleitung von Edi Farrenkopf in der Dreschhalle des Odenwälder Freilandmuseums statt. Im Repertoire haben sie internationale Lieder und Schlager, alte Gassenhauer und klassische Kanons. In und vor der Dreschhalle garantiert die feste Bestuhlung den Mindestabstand, derzeit besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Anmeldung zu dem Konzert ist per E-Mail unter info@freilandmuseum.com oder Telefon 06286/320 erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.

Am Sonntag, 11. Juli, findet um 11 Uhr eine Wildkräuterwanderung mit der Naturerlebnisführerin Doris Öppling und um 14 Uhr eine Bauerngartenführung mit Monika Frisch statt. Für beide Führungen ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Ab 11 Uhr besteht am Sonntag, 11. Juli, in der offenen Dreschhalle die Möglichkeit unter Anleitung kleine Dekoartikel aus Weidenruten herzustellen.

Alle Veranstaltungen finden vorbehaltlich des Infektionsgeschehens im Neckar-Odenwald-Kreis statt, Änderungen werden in der Presse und unter www.freilandmuseum.com bekannt gegeben.

In allen geschlossenen Gebäuden des Museums, an der Kasse und beim Bestellen im Biergarten besteht Maskenpflicht. Das Museum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Biergarten ist dienstags bis freitags und sonntags geöffnet.

