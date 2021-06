Mitarbeiter laufen 100 000 Kilometer

Walldürn. 100 000 Kilometer haben Mitarbeiter von Procter&Gamble (P&G) in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Rahmen der Lauf-Challenge „#GemeinsamStärker“ zurückgelegt. Das Ziel war klar definiert: Dem Corona-Blues begegnen, Zeichen des Guten setzen und Spenden für benachteiligte Kinder sammeln.

Die Teilnehmer konnten joggen, wandern oder spazieren gehen und dabei die gelaufenen Kilometer per App tracken. Jeder Kilometer im April und Mai zählte für die Spende an „RTL – Wir helfen Kindern“.

20 000 Euro übergeben

Beim virtuellen Abschlussevent am Internationalen Tag des Laufens haben die Läufer ihre Spende in Höhe von 20 000 Euro an den RTL-Moderator und Gesamtleiter RTL Charity, Wolfram Kons, übergeben.

Mit der Spende werden ausgewählte Kinderhilfsprojekte, besonders im Bereich Bewegung, nachhaltig gefördert und so die Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche weltweit verbessert.

