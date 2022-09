Mit über zwei Promille in Walldürn unterwegs

Walldürn. Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Sonntagabend in Walldürn bei einer Verkehrskontrolle. Die Beamten kontrollierten kurz vor 22 Uhr einen 34-Jährigen, der mit seinem KIA in der Buchener Straße unterwegs war. Während der Kontrolle nahmen die Ordnungshüter Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr, woraufhin dieser einen Alkoholvortest durchführte. Der Test zeigte einen Wert von 2,2 Promille an, weshalb der 34-Jährige sein Auto stehen lassen und die Polizisten ins Krankenhaus zu einer Blutabnahme begleiten musste. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und der Mann muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1