Mit neuem Vorstand in die Zukunft

Altheim. Die Mitglieder der FG „Aaldemer Dunder“ kamen zusammen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und mit einem Vorstandsteam hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Nach der Begrüßung der kommissarischen Vorsitzenden Jasmin Sommer und dem Bericht der Schriftführerin Christine Weber über die letztjährige Generalversammlung folgte ein kurzer Jahresrückblick, in dem zwar keine Veranstaltungen stattfanden, jedoch kleine Aktionen durchgeführt wurden.

Hier galt der Dank Lena Hemberger und Julia Killian, die für die Tänzer und Tänzerinnen im zweiten Lockdown ein kleines Geschenk ausgedacht und organisiert haben. Raphael Neuberger und sein Team machten sich ans Werk, das traditionelle „Dunderblättle“ zu veröffentlichen und unter das Dundervolk zu bringen.

Es wurden im vergangenen Jahr drei Arbeitssitzungen abgehalten. In diesen Sitzungen ging es hauptsächlich darum, wie der Verein neu strukturiert werden könnte. So machte man sich Gedanken zu den Aufgaben und deren Verteilung. Das Ergebnis dieser Neustrukturierung war, dass es künftig mehrere gleichberechtigte Vorstandsmitglieder geben wird. Daraufhin wurde die bisherige Satzung überarbeitet. Kassenprüfer Jutta Illig und Bernd Müller bescheinigten der Kassiererin Helena Hemberger eine einwandfreie Kassenführung. Im Anschluss stellte Jasmin Sommer die neugefasste Satzung vor. Sie ging explizit auf alle Veränderungen ein, die sich zur ursprünglichen Satzung ergeben hatten. Alle anwesenden stimmberechtigten Mitglieder hatten zu der Satzungsneufassung keine Einwände und so wurde diese einstimmig angenommen.

Nach dem Grußwort von Ortsvorsteher Hubert Mühling übernahm der die Entlastung des Vorstands. Sie erfolgte einstimmig per Handzeichen. Er dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit. Die durch Jasmin Sommer durchgeführten Neuwahlen brachten folgende Ergebnis: Vorstandsteam Holger Ruppert, Lena Hemberger, Alexander Gramlich, Anja Hartwig und Milena Kaiser. Kassiererin Helena Hemberger und Schriftführerin Christine Weber sowie die Kassenprüfer Jutta Illig und Bernd Müller wurden ebenfalls einstimmig gewählt und bleiben somit im Amt.

Jasmin Sommer informierte die Mitglieder noch über folgende Punkte: Die Tanzgruppen haben das Training begonnen und trainieren unter Hygienevorschriften. Außerdem solle die Fastnachtseröffnung stattfinden. Als Prunksitzungstermin der FG „Aaldemer Dunder“ wurde der 12. Februar 2022 ins Auge gefasst. dka