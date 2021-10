Mit modernem Rüstzeug den Weg ins Leben antreten

Walldürn. „Unser Ziel ist es, dass unsere Schüler trotz der spürbaren Auswirkungen der vergangenen Lockdown-Phasen ihren angestrebten Abschluss erreichen und mit modernem Rüstzeug ihren Weg ins Leben antreten.“ So begrüßte der Schulleiter der Frankenlandschule Walldürn, Studiendirektor Torsten Mestmacher, am Elternpflegschaftsabend die Eltern und Ausbilder der Vollzeitklassen und der Berufsschule. Die Ausbilderversammlung wurde von Abteilungsleiterin Heike Diener online im Format einer Zoom-Konferenz durchgeführt, was von vielen Ausbildern gerne angenommen wurde. Die Elternpflegschaft für die Vollzeitklassen fand in Präsenz statt, wobei hier die 3-G-Regeln eingehalten wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um ihre Schüler bestmöglich zu unterstützen, habe die Frankenlandschule (FLS) in allen Schularten ein umfassendes Konzept der individuellen Förderung installiert, welches ein System aus Stützkursen durch Fachlehrer und Nachhilfe im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms umfasse.

In Lerncoachinggesprächen reflektierten und verbesserten die Schüler ihr Lernverhalten. Bereits in den vergangenen Sommerferien hätten motivierte Schüler in verschiedenen Kursen der Lernbrücken an ihren Lücken arbeiten können. Zusätzlich zur fachlichen Unterstützung stünden eine Beratungslehrerin oder die Schulsozialarbeit zur Verfügung, um Schülerinnen und Schüler bei Problemen aller Art zu helfen. Ein weiteres großes Thema sei auch die Digitalisierung, die an der FLS bereits ein sehr hohes Niveau erreicht habe. Hier gehe es darum, den Schülern durch modernen Fachunterricht zukunftsweisende Medienkompetenz zu vermitteln. Dazu werden in diesem Schuljahr zwei Eingangsklassen des Wirtschaftsgymnasiums mit Tablets und die Klasse BKWI1 mit Laptops ausgestattet. Auch im Bereich Industrie und Büromanagement finde der Unterricht mit Tablets statt, die die Betriebe für ihre Auszubildenden angeschafft hätten. Die Hardware sei mit einem flächendeckenden WLAN und modern ausgestatteten Klassenzimmern und Fachräumen vorhanden. Gerade in den vergangenen Phasen des Fernunterrichts habe sich gezeigt, wie wichtig eine gute digitale Ausstattung und die dazugehörige Medienkompetenz seien, um dem Online-Unterricht folgen zu können. Im Verlauf des Abends wurde den Eltern die außerschulischen Veranstaltungen und Projekte vorgestellt, die in diesem Schuljahr wieder stattfinden: Zu Beginn des Schuljahres waren die Eingangsklassen der Wirtschaftsschule und des BKWI im Forest Jump, um sich besser kennenzulernen und als Klasse zusammenzuwachsen. Auch die dreitägigen Kennenlerntage im WG haben die Eingangsklassen dieses Jahr wieder nach Würzburg geführt. Weiterhin ist eine schulartübergreifende Kunstexkursion nach Hamburg geplant, der sich auch der Geographiekurs anschließen wird, um im Raum Hamburg geografische Studien durchzuführen. Der Seminarkurs plant wieder eine Skiausfahrt in die Alpenregion, um dort den Ski-Tourismus und seine Auswirkungen auf die Umwelt unter die Lupe zu nehmen. Weiterhin ist für sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler auch das Training im schuleigenen Fitnessraum wieder möglich. Die Schüler der Vollzeitklassen erhalten ein umfangreiches Angebot zur Berufs- und Studienorientierung, im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik ist im Frühjahr 2022 wieder ein einwöchiges Praktikum geplant. Und auch durch die Mitarbeit in den Übungsfirmen und in der Juniorenfirma „SEAL“ bekommen die entsprechenden Schüler bereits einen Vorgeschmack auf das Berufsleben. Elternbeiratsvorsitzende: Michaele Meyer (BK2W1), stellvertretender Vorsitzender: Thomas Kaiser (WGI12/1), Kassiererin: Carmen Schneider (WGW12/2), Schriftführerin: Melanie Knüttel (BK1W1).

Elternvertreter in der Schulkonferenz: Michaele Meyer (BK2W1), Thomas Richter (BFW1/2), Eric Holstein (WGW12/2), Andrea Keller (KBS).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ausbilder für die Schulkonferenz: Mathias Schild (Scheuermann + Heilig, Hainstadt), Peter Bauer (ORCA-Gehäusetechnik, Buchen), Anton Wild (Autohaus Wild, Walldürn), Mazlum Oktay (Pflegedienst Hand in Hand, Buchen), Stellvertreter: Natascha Groß (LVM Versicherung, Buchen), Michael Gehrig (Maschinenfabrik Eirich, Hardheim).