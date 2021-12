Mit dem Fahrrad im Zickzack um Bäume

Walldürn. Bei einem virtuellen Treffen der Freien Wähler Walldürn informierte Vorsitzende Ramona Paar umfassend über das neu installierte „Netzwerk Vereine-Stadt“ und die sich daraus ergebenden Folgerungen für die Vereinsarbeit. Breiten Raum nahm in der Besprechung auch die Verkehrssituation in der Unteren Vorstadtstraße ein. Erstaunt hätten die Freien Wähler zur Kenntnis genommen, dass eine verbesserte beziehungsweise veränderte Zuführung der Radfahrer in die Innenstadt im Gemeinderat diskutiert wird, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag.

Eine Diskussion, die aus Sicht der Freien Wähler unnötig wäre, hätte man bereits bei der Planung die Vorschläge der Freien Wähler, damals noch im Gemeinderat vertreten, aufgegriffen oder zumindest als Alternative betrachtet. Der von Ramona Paar und Johann Ziegltrum ausgearbeitete Vorschlag, Kfz- und Fahrradverkehr einvernehmlich in die Stadt zu führen, sei jedoch abgelehnt worden. So müsse nun der Radverkehr auf einer wichtigen Zufahrt in die Stadt fast im Zickzack um Bäume und Stellplätze herumfahren – was nicht ungefährlich sei. Damit genieße der Autoverkehr weiterhin Priorität. Dies entspreche nicht dem im Zuge der städtebaulichen Feinplanung erstellten neuen Verkehrskonzept, das unter anderem für Fußgänger und Radverkehr Verbesserungen zum Ziel habe.

Zudem kritisierten die Freien Wähler die auf dem Parkplatz der neuen Sporthalle an der Grundschule aufgestellten Blumenkästen. Diese behinderten auf den angrenzenden Parkplätzen beispielsweise auch das Öffnen von Fahrzeugtüren. Der Sinn dieser Blumenkübel erschließe sich der Wählergemeinschaft nicht.

Die Absage der Feierstunde zum Volkstrauertag sei für die Freien Wähler überraschend gekommen. Sei es doch in vielen umliegenden Gemeinden gelungen, diesen Tag würdig und im Einklang mit den gültigen Coronabestimmungen zu begehen. „Gerade einer Garnisonsstadt hätte es gut angestanden, diesen Gedenktag angemessen zu begehen. Eine Notwendigkeit darauf zu verzichten, war nicht zu erkennen“, monierte Johann Ziegltrum. Zumal die Veranstaltung traditionell im Freien stattfinde.

Berichte zur aktuellen Lage in den Ortsteilen von Ortsvorsteher Stephan Blum (Gottersdorf) und Timo Link (Reinhardsachsen) rundeten das informative Treffen ab.