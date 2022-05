„Mister Walldürn“ geht in den Ruhestand

Walldürn. Wie viele Anzeigen, Beilagen und Sonderveröffentlichungen über seinen Schreibtisch gegangen sind, kann Horst Stolz bestenfalls noch grob schätzen. Fest steht: In 41 Jahren als Leiter der Walldürner Geschäftsstelle der Fränkischen Nachrichten und als Mediaberater muss es eine enorm große Zahl gewesen sein.

„Der Kugelschreiber war das wichtigste Gerät“, erinnert sich der 64-Jährige an seine Anfangszeit im Verlag, als zu Beginn der 1980er Jahre alle Aufträge noch per Hand erfasst und mit dem Bus auf die Reise nach Tauberbischofsheim geschickt wurden. Vier Jahrzehnte später haben Kugelschreiber und Papier noch nicht gänzlich ausgedient.

Die Digitalisierung dominiert jedoch längst die Arbeitsabläufe. „Alles hat sich in Richtung online gewandelt“, beschreibt Horst Stolz die Veränderungen in der Branche. Viele Jahre hat er diesen Wandel erfolgreich mitgestaltet. Am Montag verabschiedet sich der 64-Jährige in den Resturlaub, am 1. Juni beginnt für ihn der Ruhestand.

„Eine Ära neigt sich dem Ende zu“, erinnerte Peter Hellerbrand, Leiter der Mediavermarktung, bei der offiziellen Verabschiedung an vier Jahrzehnte in einer „überaus dynamischen Branche“. Als „Mister Walldürn“ sei Horst Stolz eine Konstante für die Fränkischen Nachrichten in der Wallfahrtsstadt gewesen. In der gemeinsamen Zusammenarbeit habe er ihn als jugendlichen Kollegen erlebt, so Peter Hellerbrand. 41 Jahre lang sei Horst Stolz seinen Weg geradeaus gegangen und habe in Phasen des Umbruchs lebenslanges Lernen vorexerziert. Abschließend würdigte Peter Hellerbrand die „gewaltige Lebensleistung“ des 64-Jährigen, dankte ihm für die gute Zusammenarbeit und wünschte für die Zukunft alles Gute.

Wechsel in den Außendienst

Begonnen hat der Weg von Horst Stolz bei den Fränkischen Nachrichten am 1. April 1981. Nach einer knapp einjährigen Einarbeitungsphase in verschiedenen Abteilungen in Tauberbischofsheim übernahm er im März 1982 die Leitung der Geschäftsstelle in Walldürn. Neben der Bearbeitung von Anzeigen für Privatkunden, der Betreuung von Abonnenten und dem Bücher- und Kartenverkauf zählte die Honorarabrechnung der freien redaktionellen Mitarbeiter zu seinen Kernaufgaben – anfangs noch mit der Schreibmaschine als wichtigstes Werkzeug. In den 1990er Jahren hielten die ersten Computer Einzug in den Arbeitsalltag. „Inzwischen läuft fast alles über E-Mail und Internet“, sagt Horst Stolz.

Im Jahr 2003 wechselte er als Nachfolger von Manfred Schweizer in den Außendienst. Als Mediaberater war er seitdem zuständig für Geschäftsanzeigen oder Sonderveröffentlichungen anlässlich Firmen- und Vereinsjubiläen, Neueröffnungen und Festveranstaltungen in seinem Zuständigkeitsbereich, der von Walldürn, Hardheim und Höpfingen über Adelsheim, Rosenberg und Ravenstein bis nach Miltenberg, Amorbach, Großheubach, Bürgstadt und Eichenbühl reichte. Obwohl ihm die näher rückenden Abgabetermine regelmäßig unerbittlich im Nacken saßen, erinnert sich der 64-Jährige gerne an die Beilagen zur Miltenbeger Michaelismesse, zum Blumen- und Lichterfest, 1225-Jahr-Jubiläum und zur Drei-Länder-Messe in Walldürn oder zu anderen besonderen Anlässen in den von ihm betreuten Gemeinden.

Während sich sein Aufgabenspektrum allmählich vom klassischen Anzeigenberater für Printprodukte zum crossmedial agierenden Mediaberater wandelte, zog Horst Stolz mit der Geschäftsstelle zwei Mal innerhalb von Walldürn um. Vor allem die gemeinsame Zeit in der Hauptstraße mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Reisebüro wird er „wie Familie“ in Erinnerung behalten.

Zeit für die Familie

Die Gefahr, dass ihm im Ruhestand langweilig werden könnte, sieht Horst Stolz für sich übrigens nicht. Volleyball will er spielen, „so lange die Knochen mitmachen“. Regelmäßige Radtouren hat er sich ebenfalls fest vorgenommen. Als passionierter Musiker probt der 64-Jährige inzwischen wieder regelmäßig mit seinen Kollegen der Band „Silver Sounds“. Und die Arbeit im Garten will er als Ausgleich auch zukünftig nicht vernachlässigen. Völlig neue Aufgaben kommen im Haushalt auf ihn zu. „Meine Frau hat mich schon fest eingeplant“, schmunzelt er. Auf die zusätzliche Zeit mit der Familie und vor allem mit den Enkeln freut sich Horst Stolz besonders.

Mit einer Portion Wehmut ist der Abschied von den Fränkischen Nachrichten dennoch verbunden. „Ich kann es noch nicht richtig realisieren“, sagt Horst Stolz. Walldürn sei in den vergangenen Jahrzehnten zu einer zweiten Heimat für ihn geworden. „Der persönliche Kontakt mit Kollegen und Kunden wird mir fehlen. Ich freue mich aber auch auf den neuen Lebensabschnitt.“