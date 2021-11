Mini Cooper beschädigt

Walldürn. Ein Mini Cooper wurde am Wochenende in Walldürn von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Besitzerin hat den Wagen nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Hildenbrandstraße ab. Als sie am Sonntag gegen 11 Uhr zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel vermutlich von einem anderen Fahrzeug abgefahren worden war und auf der Straße lag. An der Unfallstelle blieben lediglich blaue Lackspuren des fremden Fahrzeugs zurück. Daran, den Unfall zu melden, hatte der Verursacher offensichtlich nicht gedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1