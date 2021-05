Michaelismesse fällt auch in diesem Jahr aus

Miltenberg. Die Michaelismesse in Miltenberg wurde am Mittwochabend in der Stadtratssitzung für dieses Jahr abgesagt. „Nichts anderes war vernünftig möglich“, erklärte der Sachgebietsleiter des Ordnungsamtes, Jonas Kern, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Man habe sich an dem orientiert, was die bayerische Landesregierung am 3. Mai empfohlen habe, nämlich alle großen Stadtfeste nicht stattfinden zu lassen. „Allerdings hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, Alternativen zu prüfen“, stellte Jonas Kern eine Ersatz-Veranstaltung in Aussicht. Und es gebe die Planung zu einem Biergartenbetrieb des Festwirts. dani

