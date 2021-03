Walldürn. Für Wähler, die am Wahlsonntag ihre Stimme im Wahllokal persönlich abgeben, gelten die Corona-Vorschriften des Landes Baden-Württemberg, so die Stadt in einer Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

Insbesondere ist darauf zu achten, dass im Wahlgebäude eine medizinische Maske getragen wird. Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Vor dem Betreten des Wahlraums muss jede Person sich die Hände desinfizieren. Nach Möglichkeit sollen Wähler bei der Stimmabgabe eigene Schreibstifte verwenden.

Im Übrigen gilt für Wähler, die in den letzten zehn Tagen vor der Wahl mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person in Kontakt standen, sowie Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen (Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns) und Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung (Ausnahme ärztliches Attest) tragen ein Zutrittsverbot zum Wahlgebäude. Für diesen Personenkreis besteht die Möglichkeit der Briefwahl.

Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 12. März, 18 Uhr, im Bürgerbüro, Verwaltungsgebäude, Burgstraße 3, beantragt werden.

AdUnit urban-intext2

Bei plötzlicher Erkrankung können Briefwahlunterlagen noch am Samstag, 13. März, von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag, 14. März, von 8 bis 15 Uhr beim städtischen Wahlamt im Verwaltungsgebäude in der Burgstraße beantragt werden.

Die Rücksendung der ausgefüllten Briefwahlunterlagen muss der Wähler so rechtzeitig veranlassen, dass der Wahlbrief bei der Wahlbehörde spätestens am 14. März bis zum Ende der Wahlzeit (18 Uhr) eingeht.

AdUnit urban-intext3

Sonderleerungen der Briefkästen am Wahlsonntag finden durch die Deutsche Post nicht statt.