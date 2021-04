Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde am Freitagvormittag „Marja´s Käseladen“ in der Oberen Vorstadtstraße 10 in Walldürn offiziell eröffnet. Eigentlich war die Einweihungsfeier schon für Oktober 2020 geplant, doch dann war die Sanierung der Räumlichkeiten Corona-bedingt ins Stocken geraten und musste so auf den 16. April verschoben werden.

Gebürtige Holländerin

Die

...