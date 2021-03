Das richtige Gespür bewiesen am 4. Februar Beamte der Polizei Buchen und ihre vierbeinigen Helfer, so eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach. Die Polizei Buchen nahm einen 19-Jährigen im Bereich des Walldürner Bahnhofes fest. Beim Erkennen der Einsatzkräfte versuchte er zunächst zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt werden. In der

...