Das Fest der diamantenen Hochzeit feiern an diesem Montag die Eheleute Maria und Josef Berberich in Reinhardsachsen.

Josef Berberich wurde am 21. Mai 1935 in Reinhardsachsen geboren. Er wuchs mit seiner Schwester und zwei Brüdern auf einem Bauernhof auf. Nach dem Besuch der Volksschule besuchte er die Berufsschule in Gerolzahn sowie die Landwirtschaftsschule in Buchen. Zudem begann für

...