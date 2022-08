Mann stiehlt in Walldürn Zigaretten

Walldürn. Nachdem ein Unbekannter am Montag gleich aus zwei Supermärkten eine große Anzahl Zigaretten stahl, sucht der Polizeiposten Walldürn Zeugen. Der Täter entwendete gegen 9.30 Uhr aus dem Markt in der Buchener Straße eine Kiste mit mehreren Zigarettenschachteln und ganzen Stangen. Anschließend begab sich der Täter wohl zu einem weiteren Supermarkt in der Otto-Hahn-Straße. Dort entwendete er ebenfalls mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete über den Parkplatz in Richtung der Bundesstraße 27 zur Anschlussstelle Walldürn-Süd. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

