Mann greift in Walldürn Polizisten an

Walldürn. Nach einer Schlägerei am Sonntag in Walldürn trat der Tatverdächtige um sich und beleidigte vier Polizisten. Passanten hatten gegen 19 Uhr eine Schlägerei vor einem Hotel in der Hauptstraße in Walldürn gemeldet. Nachdem ein 57-Jähriger einen Passanten beleidigt und eine weitere Frau geschlagen hatte, eskalierte die Situation. Zwischen den vier Personen, die die Frau begleiteten, und dem 57-Jährigen kam es infolgedessen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der Mann entfernte sich im Anschluss in eine nahegelegene Gaststätte, wo er von den eingesetzten Beamten angetroffen werden konnte. Bereits hier zeigte sich der Tatverdächtige wenig kooperativ. Er weigerte sich, sein Ausweisdokument vorzuzeigen, schlug und trat um sich und beleidigte die vier Polizisten, nachdem diese ihn aus der Gaststätte geführt hatten. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten ihn auf die Dienststelle, wo er sie erneut verbal angriff. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab rund ein Promille. Den 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

