Mann entblößte sich in Regionalexpress

Walldürn. Ein 52-Jähriger saß am Morgen des 19. Mai (Donnerstag) mit herunter gezogener Hose in einem Regionalexpress von Seckach nach Walldürn und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, so eine Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart. Kurz vor Halt des Zuges am Bahnhof in Walldürn gegen 11 Uhr teilte ein Fahrgast, der mit seiner Tochter im Zug reiste, der Zugbegleiterin mit, dass ein Mann offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Zugbegleiterin verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streife der Landespolizei konnte den stark alkoholisierten Mann schlafend und mit immer noch herunter gelassener Hose und Erotikheft vor sich, im Zug feststellen. Der 52-jährige deutsche Staatsangehörige wurde durch die Beamten kontrolliert und auf das örtliche Polizeirevier gebracht. Die beiden Geschädigten (Vater und Tochter) verließen noch vor Eintreffen der Polizei den Bahnhof in Walldürn. Die Polizei sucht sie und weitere Zeugen.

