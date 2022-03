Walldürn. Schwer verletzt wurde ein 21-Jähriger am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, bei einem Unfall in einer Firma in Walldürn. Ein Zusammenstoß mit einem durch einen Gabelstapler transportiertes Teil war die Ursache der Verletzungen. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber von der Montagehalle im Heidingsfelder Weg zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

