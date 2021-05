Manche Wähler müssen neue Wege gehen

Walldürn. Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Montag in der Nibelungenhalle eine Änderung der Wahlbezirke in der Kernstadt beschlossen.

AdUnit urban-intext1

Der Stadtteil Walldürn-Stadt ist aufgrund der Einwohnerzahl in sechs Wahlbezirke unterteilt, die jeweils rund 1000 Wahlberechtigte umfassen sollen, so Hauptamtsleiter Helmut Hotzy. Die Wahllokale der einzelnen Wahlbezirke sollen nach Möglichkeit barrierefrei sein. Bei der Landtagswahl waren aufgrund der Corona-Pandemie darüber hinaus auch die Zugangssituation und Größe der Wahllokale in den einzelnen Wahlbezirken zum Schutz der Wähler sowie der Mitglieder der Wahlvorstände zu überprüfen. So wurden in Wahllokalen beispielsweise wo möglich getrennte Ein- und Ausgänge eingerichtet, es gab auch Verlegungen in andere Gebäude, etwa in Reinhardsachsen und Rippberg.

Im Wahlbezirk 1 im Rathaus ist ein barrierefreier Zugang nicht vorhanden. Auch sind die Räume im Erdgeschoss beengt, so dass die Verwaltung ab der Bundestagswahl am 26. September eine Verlegung des Wahllokals in das Jugend- und Kulturzentrum „Alter Schlachthof“ (JuK) vorschlägt. Das neue Wahllokal läge innerhalb des Wahlbezirks und sei sowohl zu Fuß als auch mit dem Pkw gut erreichbar, Parkplätze sind vorhanden.

Zuschnitt geändert

Derzeit umfasst der Wahlbezirk 1 den Bereich östlich der Haupt-, Miltenberger- und Untere Vorstadtstraße sowie nördlich der Würzburger Straße mit rund 1151 Wahlberechtigten. Das sind derzeit die meisten Wahlberechtigten, etwa wegen des Neubaugebiets „Lindig“, weshalb mit der angestrebten Verlegung des Wahllokals auch eine Änderung des Zuschnitts angedacht ist.

AdUnit urban-intext2

Die Verwaltung schlug folgende Änderungen vor:

Von Wahlbezirk 1 nach Wahlbezirk 5 (Wahllokal Verwaltungsgebäude in der Burgstraße: Bereich östlich der Haupt- und Miltenberger Straße sowie nördlich der Seestraße bis zur B 47 („Klein-Frankreich“, Teilabschnitte der Haupt-, Miltenberger, See- und Marsbachstraße, Manggasse, Breites Gässchen).

AdUnit urban-intext3

Von Wahlbezirk 4 (Wahllokal HdoT) nach Wahlbezirk 1: Bereich südöstlich der Würzburger Straße und B 27 (Aussiedlerhöfe, Am Kuchenbrunnen, Wohngebäude Würzburger Straße. in der Nähe der Stadtwerke). Ohne Gegenstimme passierte der Vorschlag den Rat. mar

AdUnit urban-intext4