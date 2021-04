„Die Sanierung von Straßen ist eine Daueraufgabe“, sagen Bürgermeister Markus Günther und Christian Berlin, der Leiter des Stadtbauamtes, mit denen sich die FN über das Thema unterhalten haben.

So stehen in 2021 die weitere Sanierung der Adolf-Kolping-Straße bis zur Einmündung in die Friedrich-Ebert-Straße und die Obere Vorstadtstraße auf dem Plan. Der Gemeinderat vergab bei seiner

