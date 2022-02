Walldürn. „Man gewinnt von dem, was man gibt. Umso mehr man gibt, desto mehr gewinnt man“ – ihrem Leitspruch ist Anne Rohlf ihr Leben lang treu geblieben. Gemeinsam mit ihrem Mann Richard hat sie zahlreiche soziale und kulturelle Projekte in der Region finanziell unterstützt, um den Menschen Freude und Hoffnung zu schenken. Getreu ihrem Lieblingszitat: „Niemand wird müde sich helfen zu lassen, helfen aber ist eine Handlung gemäß der Natur. Werde daher nicht müde dir helfen zu lassen, indem du anderen hilfst.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der vergangenen Woche, am 7. Februar, wäre Anne Rohlf 100. Jahre alt geworden. Die Trägerin der Verdienstmedaille der Stadt Buchen starb 2018. Ihre Lebensphilosophie wirkt jedoch über ihren Tod hinaus. Seit der Gründung im Jahr 2002 nimmt die Richard und Anne Rohlf Stiftung die soziale Verantwortung im Auftrag des Ehepaares wahr.

Anne Rohlf wäre am 7. Februar 100 Jahre alt geworden. © Rohlf-Stiftung

Mit Walldürn und der Region eng verbunden waren Anne und Richard Rohlf seit 1954. Im Auftrag der Brüder Arthur und Erwin Braun gründete Richard Rohlf damals ein Produktionswerk für Elektrorasierer in Walldürn und ließ das Unternehmen in das Handelsregister eintragen. Neben seinen unternehmerischen Zielen lag dem erst 29-jährigen Ingenieur die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen besonders am Herzen. Für die Probleme seiner Arbeitnehmer hatte er stets Verständnis. Wer unverschuldet in Not geriet, fand bei Richard und Anne Rohlf immer Gehör. Wo Hilfe notwendig war, half das Ehepaar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei hat die Familie selbst viele Höhen und Tiefen erlebt und hatte schwere Schicksalsschläge zu meistern. Ein besonders schwerer Tag war für Anne Rohlf der plötzliche Tod ihres Mannes, der am 22. Juli 1979 starb und nicht nur in der Familie eine große Lücke hinterließ.

Die Fortsetzung der gemeinsamen Lebensphilosophie ermöglichte schließlich die Gründung der Richard und Anne Rohlf Stiftung. Somit ist es über den Tod des Unternehmerehepaares hinaus möglich, die Erziehung und Bildung von Jugendlichen sowie die Versorgung alter und hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen. Neben diesen Schwerpunkten fördert die Stiftung regelmäßig auch Projekte im Bereich von Kunst und Kultur im Altkreis Buchen. In den vergangenen 20 Jahren wurden auf diese Weise mehr als 100 000 Euro ausgeschüttet. Jeweils zum Todestag von Anne Rohlf, am 28. Februar, und am Todestag von Richard Rohlf, am 22. Juli, werden die Stiftungsmittel verteilt. Zu den bisherigen Empfängern zählten beispielsweise Kindergärten, Jugendheime, Vereine, Museen, Theater und kommunale Einrichtungen.

„Soziale Verantwortung haben die Eheleute Richard und Anne Rohlf bereits von jeher übernommen. Es ist schön mit anzusehen, dass ihre Lebensphilosophie durch die Arbeit des Stiftungsvorstandes nach all den Jahren immer noch fortgesetzt wird“, freute sich Bürgermeister Markus Günther bei der Übergabe einer Spende im Juli des vergangenen Jahres. rs