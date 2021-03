Sicher hat sich jeder schon Gedanken gemacht, was er bei möglichen Lockerungen oder einem Ende der Pandemie machen würde. Anlass für die FN, eine kleine Serie unter dem Motto „Das würde ich morgen als Erstes machen, wenn Corona heute vorbei wäre!!!“ zu starten. Wir haben uns in der Region umgehört und einige Personen befragt – und die Kollegen in der Lokalredaktion.

AdUnit urban-intext1

Ralf Marker, stellvertretender Redaktionsleiter Buchen/Walldürn: Soziale Kontakte und Zwischenmenschliches – das kommt in dieser Pandemie eindeutig zu kurz. Bei allem Verständnis für Kontaktbeschränkungen und Abstand halten – mir fehlen die Begegnungen. Etwa mit meiner Familie. Das letzte Treffen mit allen war im Juli 2020. Alles, was danach geplant war, ist dem Virus zum Opfer gefallen. Das ist schon ziemlich lange her. Zu lange! Videokonferenzen und Telefonate sind ja ganz nett, aber kein Ersatz für den persönlichen Kontakt. Mein Vater hat im März Geburtstag, ich im April. Angesichts der momentanen Coronalage scheinen Familientreffen im größeren Kreis wohl unwahrscheinlich. Also heißt es weiter warten – auf ein Wiedersehen in größerer Runde. . .