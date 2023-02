Walldürn. Unter dem Motto „Makrofotografie – Klein, aber oho!“ steht das neue Kapitel der Dauerausstellung mit wechselnden Exponaten, die Schulleiter Torsten Mestmacher zusammen mit dem Abteilungsleiter Andreas Mackert, dem zuständigen Fachlehrer Jörn Hahn und den Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschulklasse 2BFW1/1 an der Frankenlandschule eröffnete.

Die Schülerarbeiten sind im Wahlpflichtfach „Präsentation und Medien“ (kurz: Multimedia) unter Anleitung des Fachlehrers Jörn Hahn entstanden. Sie sind einerseits die Ergebnisse, der im Unterricht erworbenen Fachkompetenzen in den Bereichen Fotographie und Bildbearbeitung, andererseits sind sie Ausdruck der den Schülern innewohnenden Kreativität und künstlerischen Schöpfungskraft.

Beim ausgestellten Bildertyp handelt es sich erstmals um Makroaufnahmen, die von den Schülern selber aufgenommen und bearbeitet wurden. Das dazu notwendige Kameraequipment konnte der Multimedia-Kurs der Berufsfachschule mithilfe der im vergangenen Jahr gewonnenen Preisgelder im Bildungswettbewerb „Bildungspartnerschaften“ erwerben und somit den Bereich der im Unterricht vermittelten Fachkompetenzen erheblich erweitern, zumal im Kurs sehr schnell festgestellt wurde, dass es mit einem einfachen Drücken auf den Auslöser der Kamera nicht getan ist. Mit Engagement, Durchhaltevermögen, fachlichem Knowhow und viel Kreativität ist es den Schülern gelungen, dem Betrachter ein faszinierendes, wie vielseitiges Bilderlebnis zu ermöglichen.

Das Galerieprojekt ist, wie viele weitere Projekte, die vor allem auf dem schuleigenen Instagram-Kanal präsentiert werden, eingebettet in ein Unterrichtskonzept, das die Jugendlichen handlungsorientiert auf die medialen Herausforderungen des Berufslebens vorbereitet und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Interessen und ihr Wissen zusätzlich zu vertiefen. Über einen zunächst kreativ-spielerischen Einstieg werden sie nach und nach an die berufsorientierte Praxis herangeführt, um ihnen einen realistischen Einblick in die Chancen und Möglichkeiten zu verschaffen, die die Einsatzgebiete moderner Medien in der heutigen Berufswelt bieten.