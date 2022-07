Mais-Labyrinth lockt wieder

Walldürn. Auch in diesem Sommer besteht wieder die Möglichkeit, die Faszination Mais-Labyrinth zu erleben und dabei an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Am Samstag, 30. Juli, startet die Saison im Maislabyrinth beim Stolz-Aussiedlerhof (Madonnenradweg, gegenüber Einkaufszentrum; Ausfahrt Walldürn Mitte/Süd). Im Labyrinth werden Stationen zum Thema „Hühner“ zu finden sein. Wer seinen Laufzettel richtig ausfüllt und die versteckten Stempel im Labyrinth findet, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Auch eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen wird wieder bereitstehen. Das Maislabyrinth ist von Samstag, 30. Juli, bis voraussichtlich Sonntag, 11. September, geöffnet. Öffnungszeiten: jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Wie gewohnt wird an den Sonntagen zusätzlich Kaffee und Kuchen angeboten. Für Fragen oder Besuche außerhalb der Öffnungszeiten Anfragen unter Telefon 06282/939666 per E-Mail: stolz-wallduern@t-online.de. Bild: Stolz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1