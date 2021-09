Mängel an der Friedhofsmauer

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt stellte die Stadtverwaltung den Sanierungsbedarf an der historischen Friedhofsmauer vor.

Walldürn. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Mittwoch im Jugend- und Kulturzentrum „Alter Schlachthof“ in Walldürn informierte Bauamtsleiter Christian Berlin über den Zustand der historischen Mauer des Walldürner Friedhofs. Aufgrund erkennbarer Mängel hat das Büro ALS Ingenieure aus Würzburg eine Bestandserfassung durchgeführt.

Dabei stellte sich heraus, dass der bauliche Zustand der Mauern auf dem Friedhof sehr unterschiedlich ist. Stellenweise zeigen die Mauern große Verformungen und Schiefstellungen. In diesen Bereichen ist die Standsicherheit der Mauer sehr gering. Entsprechende Mauerbereiche mussten deshalb kurzfristig durch Abstützungen gesichert werden. „Eine Sanierung der gesicherten Mauerabschnitte ist erforderlich“, so Berlin. Die Kosten belaufen sich nach Berechnungen des Ingenieurbüros ALS auf 152 000 Euro für den ersten Mauerabschnitt, 118 000 Euro für den dritten Mauerabschnitt und 116 000 Euro für den vierten Mauerabschnitt.

Die Mauern sowie einzelne Bäume stehen unter Denkmalschutz. Für die Klärung der Schutzinteressen und zur Festlegung eines Sanierungskonzeptes hat die Verwaltung das Regierungspräsidium Karlsruhe sowie den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn in die Planung einbezogen.

Fördermittel für die Sanierungsmaßnahmen gibt es keine. Die erforderlichen Finanzmittel sollen bei der Planung des Etats 2022 und der nachfolgenden Haushaltspläne eingestellt werden. ds