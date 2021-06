Mähroboter und Werkzeug gestohlen

Walldürn. Auf Werkzeuge und Mähroboter hatten es Unbekannte am Wochenende abgesehen. Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sie sich gewaltsam Zugang in die Räume einer Firma für Landmaschinen in der Straße „Am Kuchenbrunnen“. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher mehrere Mähroboter, Motorsägen und Freischneider. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt.

AdUnit urban-intext1

Auf Grund der Menge und Größe des Diebesgutes muss der Abtransport mindestens mit einem Kleintransporter erfolgt sein, so die Polizei.