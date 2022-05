Madonnenländchen erkundet

Walldürn. 23 Wanderer nahmen am Sonntag das Angebot des OWK Walldürn wahr, die nähere Umgebung von Külsheim kennen zu lernen. Ausgangspunkt war der dortige Schlossplatz, wo es Informationen zur Wein- und Brunnenstadt und deren Entwicklung gab.

Der Panoramaweg 4 (PW4) führte die Gruppe vorbei am alten Rathaus, an drei der 18 Brunnen, dem „Viertel Boxhagel“, sechs ehemaligen Mühlen sowie blühenden Streuobstwiesen. Immer wieder begeisterte der Blick auf die rund 36 Hektar große Weinberglage „Hoher Herrgott“. Nach knapp drei Kilometern gelangte man zur Kneippanlage an der Mariengrotte im Tal des Amorbachs.

Gruppe 1 wanderte mit Anton Volkert zum Kattenberg, wo man den tollen Blick auf Külsheim und die Umgebung genoss. Schließlich erreichte man nach sieben Kilometern den Ausgangspunkt.

Die Gruppe 2 wanderte mit Wolfgang Eisenhauer weiter auf dem PW 4 zum Stahlberg, dem Hausberg und der zehn Hektar großen Weinlage von Uissigheim. Bereits 1865 wurde dort ein hölzernes Kreuz aufgestellt. Von 1867 bis 1869 wurden am oberen Teil des Weges durch den Bildhauer Karl Buscher aus Gamburg 14 Stationen eines Kreuzweges und 1870 eine Kapelle aus rotem Sandstein errichtet. Seit August 2021 ist der 23 Meter hohe Aussichtsturm fertiggestellt.

Die Gruppenteilnehmer ließen es sich natürlich nicht nehmen, diesen Turm zu besteigen. Nach dem Abstieg wurden die Grünkerndarren oberhalb des Sportplatzes besichtigt.

Der PW 4 führte die Gruppe durch den Ort, über weitläufige Felder und den Kattenberg zurück zum Ausgangspunkt. Die gesamte Strecke betrug etwa elf Kilometer.

Zum Abschluss trafen sich beide Gruppen im Gasthaus „Grüner Baum“ in Steinfurt. Wanderwart Ralf Englert dankte den Wanderführern für die Vorbereitung und Durchführung.