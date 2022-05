Walldürn. David Bowie war und bleibt einer der ganz Großen. Seine Musik und sein Auftreten haben die Rock- und Popwelt nachhaltig geprägt und verändert. Unter dem Titel „Loving the Alien“ inszeniert Alexander Schilling an der Badischen Landesbühne einen Bowie-Abend, der den britischen Ausnahmekünstler und seine fantastische Musik feiert. In Walldürn ist die Vorstellung am Mittwoch, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Haus der offenen Tür zu sehen. Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.

